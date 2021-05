De gemeente Den Haag stemt in met het samengaan van populairwetenschappelijk museum Museon en grootbeeldfilmtheater Omniversum. De nieuwe organisatie gaat vanaf januari 2022 verder als Museon-Omniversum.

Samen willen de Haagse instellingen zich in hun publieksaanbod nog scherper richten op thema's als duurzaamheid en natuur.

De gemeente Den Haag moest haar fiat geven, omdat de stad subsidie geeft en ook omdat de collectie van het Museon gemeentelijk bezit is.

De fusie werd niet ingegeven door financiële nood. De organisaties willen taken bundelen zodat er meer geld en tijd over is voor onder meer presentatie en collectiebeheer. Ook hopen ze op een grotere landelijke bekendheid, met 450.000 bezoekers per jaar in 2025. Dat zou een groei van 15 procent zijn in vergelijking met 2019.