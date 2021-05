De vertaalrechten van Wat wij zagen, het boekenweekgeschenk dat is geschreven door Hanna Bervoets, zijn verkocht aan zeven landen. Er verschijnt in 2022 ook een Engelstalige versie in de Verenigde Staten, zo maakt Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) maandag bekend.

De rechten werden in de afgelopen maanden verkocht, nog voor de publicatie van het boek. Ook in onder meer Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk komt een vertaalde versie uit van het korte verhaal. Daarnaast wordt er geboden op internationale filmrechten, wat inhoudt dat er mogelijk een Engelstalige film wordt gemaakt van het verhaal.

De Engelstalige versie van Wat wij zagen zal in maart 2022 verschijnen bij uitgeefhuis Houghton Mifflin Harcourt (HMH). "De stem van Hanna en de zeggingskracht van dit werk zijn onontkoombaar en urgent", zegt redacteur Naomi Gibbs over Bervoets' werk, dat gaat over de gevolgen van het werk van een content moderator die werkzaam is op een Facebook-achtig platform.

"Er komt geen enkele andere roman in me op die zo helder in beeld brengt hoe het dagelijks leven van de content moderator eruitziet, wat er onder de motorkap van onze levens op sociale media gebeurt en welke enorme psychologische tol de mensen betalen die dat werk doen. Je krijgt een spiegel voorgehouden hoe sociale media zich in onze geesten hebben genesteld, vaak met catastrofale persoonlijke en politieke gevolgen."

Wat wij zagen wordt ter ere van Boekenweek de hele maand juni gratis verstrekt in de boekhandel bij besteding van 15 euro aan Nederlandstalige boeken.