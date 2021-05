Hanna Bervoets was bang dat haar het gras voor de voeten zou worden weggemaaid toen ze aan haar Boekenweekgeschenk over contentmoderators werkte. Ze was ervan overtuigd dat Netflix met een documentaire over hetzelfde onderwerp zou komen voordat haar boek uitkwam, vertelt ze in gesprek met Trouw.

Bervoets boek Wat we zagen gaat over mensen die voor hun baan gerapporteerde content op sociale media controleren, waar ook gruwelijke beelden tussen zitten.

"Ik was ervan overtuigd dat Netflix een documentaire over contentmoderators zou maken. Ik hield de releaselijsten angstvallig in de gaten", vertelt Bervoets. "Mijn vriendin lachte me uit; zij kent mijn hersenspinsels. Maar ik geloofde het echt: er komt een docu, en dan denkt iedereen dat ik mijn idee daarvandaan heb."

De schrijver zegt altijd de eerste te willen zijn. "Dat is misschien een beetje kinderachtig en sowieso onmogelijk, want er is al veel over dit onderwerp geschreven. Maar goed, het is des te fijner dat het boek nu eindelijk echt verschijnt", zegt ze over Wat we zagen, dat door het uitstel van de Boekenweek vanwege de coronacrisis later verscheen dan gepland.

De angst dat een onderwerp achterhaald of uitgekauwd is tegen de tijd dat ze haar boek uitbrengt, is niet nieuw voor Bervoets. "Die angst heb ik bij elk nieuw boek. Ik denk ook altijd dat iemand anders hetzelfde boek schrijft en het net iets eerder publiceert dan ik. Irreële schrijversangsten, heel vervelend."