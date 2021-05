Theaters, bioscopen, concertzalen en andere culturele instellingen mogen vanaf zaterdag 5 juni weer open. Deze versoepelingen gaan eerder dan verwacht in om de culturele sector tegemoet te komen, zo benadrukte Mark Rutte vrijdag. Er wordt verheugd gereageerd op dit nieuws.

"We zijn erg blij dat musea weer open mogen per 5 juni", zo laat de Museumvereniging weten aan NU.nl.

"Na een sluiting van bijna een half jaar kunnen musea eindelijk weer doen wat ze het liefste willen: bezoekers verwelkomen."

Toegangstesten zijn niet nodig om een museum binnen te kunnen. "Wel geldt natuurlijk het coronaprotocol, waaronder het vooraf reserveren van een tijdvak afstand houden, en extra hygiëne. Dat is heel veilig, blijkt uit de ruime ervaring hiermee in 2020."

'Vanaf 60 procent financieel rendabel'

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) laat weten blij te zijn, en vooral uit te kijken naar het nieuwe theaterseizoen. Wel benadrukken ze dat het aanbod in de theaters niet zo groot is als normaal.

"De maand juni is de laatste maand van het reguliere theaterseizoen en veel voorstellingen zijn vanwege de coronacrisis verplaatst of teruggetrokken", zegt directeur Gabbi Mesters. "Een aantal podia biedt wel zomerprogrammering aan waarvan nu gelukkig een groter publiek kan gaan genieten."

Met behulp van toegangstesten mogen zalen meer publiek ontvangen, maar dit zal maximaal een derde van de normale capaciteit zijn. "Voor onze podia is het financieel rendabel als tenminste 60 procent van de zaal gevuld is. We kijken vooral uit naar het nieuwe theaterseizoen. We hopen dat per 1 september alle beperkingen worden opgeheven en er weer volop cultureel aanbod is."

Arjen gaat toeren

Ook een aantal bekende mensen uit de cultuurwereld heeft gereageerd op de versoepelingen. Zo laat Arjen Lubach weten dat hij "een klein zomertoertje gaat doen met try-outmateriaal". De data en locaties maakt hij binnenkort bekend.

Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), zegt dat we de "cultuur te lang hebben moeten missen". "Kunst en cultuur is de zuurstof van onze samenleving. Het verbindt, ontroert of maakt ons aan het lachen."

Ook Anna Nooshin is verheugd met het nieuws. Het door haar bedachte Instagram-museum Upside Down kan weer open. "Kan niet wachten om jullie daar te zien", schrijft de influencer op Instagram.