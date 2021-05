Cabaretier Peter Pannekoek gaat in juni, juli en augustus toeren met een 'halfjaarconference'. De komiek treedt niet alleen op in theaters, maar ook op een aantal podia in de buitenlucht.

De speellijst van de Geile Gozer Zomertour staat vanaf vrijdag op zijn website.

Pannekoek gaat in december voor het eerst de oudejaarsconference voor BNNVARA maken. Het is de eerste keer dat de 34-jarige cabaretier deze eer te beurt valt. De werktitel van de voorstelling, die op 31 december live op NPO1 wordt uitgezonden, is Nieuw bloed.

De teamcaptain van Dit Was Het Nieuws is niet de jongste cabaretier die een oudejaarsconference verzorgt. Jan Jaap van der Wal deed zijn eerste in 2007, toen hij 28 jaar oud was. De speellijst van de oudejaarsconference is nog niet bekend.