Theaters, concertzalen, bioscopen en musea mogen vanaf zaterdag 5 juni weer open, zo maakte demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond bekend tijdens een persconferentie. Een overzicht van alle versoepelde maatregelen en de regels die hierbij komen kijken.

Per ruimte of zaal geldt een maximum van vijftig bezoekers op 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met duizend of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand (exclusief personeel). In een grote zaal als Ahoy kunnen dus 250 mensen zitten.

Tenzij ze voor een andere optie kiezen: Grotere theaters of zalen kunnen namelijk ook gebruikmaken van coronatoegangsbewijzen. Er zit dan geen maximum meer aan het aantal gasten, als zij maar 1,5 meter afstand kunnen houden. In de praktijk betekent dit dat ongeveer een derde van het publiek welkom is. Dit geldt uiteraard ook voor evenementlocaties buiten.

Voor een museum, theater- of bioscoopbezoek moet er een reservering worden gemaakt, voor maximaal vier personen. Er geldt een uitzondering voor kinderen tot en met twaalf jaar en personen van hetzelfde huishouden. Ook zijn er vaste zitplaatsen en wordt er een gezondheidscheck gedaan. Bij musea zal er een tijdslot gekozen moeten worden.

In musea mag er één bezoeker per 10 vierkante meter aanwezig zijn. Dat zijn per ruimte of zaal maximaal vijftig mensen.

Ook moeten mensen een mondkapje dragen en met andere huishoudens 1,5 meter afstand houden. In theaters en bioscopen hoeft het mondkapje niet op te blijven wanneer je eenmaal op je stoel zit. Wel moet het gedragen worden wanneer je de ruimte in- en uitloopt en bijvoorbeeld een drankje haalt of naar het toilet gaat.

Ook binnenruimten in attractie-, natuur- en dierenparken gaan weer open. Hierbij geldt maximaal één persoon per 10 vierkante meter of maximaal vijftig personen per ruimte op 1,5 meter afstand.