Nasrdin Dchar gaat vanaf september toeren met de drie solovoorstellingen die hij de afgelopen jaren over zijn familie maakte: Oumi, Dad en Ja.

Dchar speelt de voorstellingen aaneengesloten.

In Oumi vertolkt hij zijn moeder, die symbool staat voor een hele generatie Marokkaanse vrouwen. In Dad vertolkt de acteur de rol van zijn vader en gaat daarin de dialoog met hem aan. En in Ja verkent Dchar hoe hobbelig het pad van de liefde kan zijn, aan de hand van zijn eigen verhaal met zijn vrouw Amy.

In een van de pauzes tussen de monologen staat er een maaltijd klaar. De speellijst van het drieluik is vanaf vrijdagmiddag op de website van de acteur te vinden.