De testevenementen van Fieldlab zijn afgerond en het demissionaire kabinet moet nu bepalen wat er met de onderzoeksresultaten gaat gebeuren. Wat kunnen we verwachten?

Fieldlab Evenementen concludeerde donderdag dat organisatoren van evenementen ook de volledige capaciteit kunnen benutten als het risiconiveau zorgelijk is, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden hebben ze uitgelegd en verbonden aan de risiconiveaus zeer ernstig, ernstig, zorgelijk en waakzaam.

Het advies wordt nu voorgelegd aan het demissionaire kabinet, dat op zijn beurt het OMT om raad zal vragen. Programmaleider Pieter Lubberts is van mening dat de politiek niet om het advies van Fieldlab Evenementen heen kan.

"Ik zou het gek vinden als ze niet alles uit deze onderzoeksresultaten halen wat erin zit, maar ik kan dat niet inschatten. Daar gaan heel veel verschillende mensen over. Maar we zitten in een gunstige positie. Het aantal besmettingen daalt, het aantal ziekenhuisopnames en de ic-bezetting nemen ook af en het vaccinatieprogramma komt op stoom."

Maar wat hebben we aan de resultaten als straks iedereen tegen COVID-19 gevaccineerd is? "Wie weet wat er nog voor mutaties zullen verschijnen", zegt Lubberts. "Mocht er ooit een pandemie door een nieuwe coronavirusvariant ontstaan, dan ligt er gewoon een draaiboek en hoeft de maatschappij niet meer op slot."

Fieldlab-hoofdonderzoeker, hoogleraar en OMT-lid Andreas Voss onderschrijft die conclusie ten dele: "Ik denk dat de onderzoeksresultaten zullen helpen om de maatschappij langer open te houden. Of de maatschappij opnieuw op slot gaat, hangt ervan af om wat voor uitbraak het gaat. We weten nu hoe we veilig een evenement kunnen organiseren."

Maar volgens Voss moet je wel altijd bedenken of het in een bepaalde situatie verantwoord en gepast is om een groot evenement te organiseren. "Vooral als een maatschappij zich aan heel veel andere regels moet gaan houden. Bijvoorbeeld aan thuiswerken of een beperkt aantal gasten. Het moet altijd passen in het algemene beleid."

Massatoerisme en grote evenementen zullen blijven bestaan

Volgens Voss is het nu wel tijd om ons af te vragen wat we van de pandemie geleerd hebben.

"Doen wij na COVID-19 nog alles zoals we het vroeger gedaan hebben? Willen we bijvoorbeeld nog steeds dat 100 procent van alle mensen op hun werk zijn? Of hebben we gezien dat een dag in de week thuiswerken effectiever is? Ik hoop eerlijk gezegd dat werkgevers zulke ideeën krijgen."

Massatoerisme en grote evenementen zullen volgens Voss echter blijven bestaan. "Dat kun je niet voorkomen. Mensen willen op vakantie. Er zullen daarom altijd locaties zijn waar het heel druk is. Dat zal na de pandemie niet veel anders zijn dan ervoor. De kans dat het volgende pandemische virus in Nederland ontstaat, is niet heel groot. Maar er kan altijd een nieuw virus opduiken."

Geen nieuwe testevenementen

Er wordt geen nieuwe reeks testpilots van Fieldlab Evenementen georganiseerd. "Wij hadden een opdracht: breng de risico's in kaart en zet er een set van maatregelen tegenover. Die opdracht is nu uitgevoerd. Het is nu klaar, maar we zijn beschikbaar om organisaties bij te staan mochten de maatregelen straks ingevoerd worden. Misschien gaan we af en toe nog wat metingen doen, maar geen volledige reeks meer optuigen", zegt Lubberts

Zaterdag vindt nog wel een Fieldlab-evenement in club Shelter in Amsterdam plaats. "Dat is op verzoek van burgemeester Femke Halsema en de gemeente Amsterdam. Ze wilden onderzoeken wat er in clubs mogelijk is."