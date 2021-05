Eind jaren zeventig was Dagboek van een herdershond een hit op televisie, maar het verhaal over het Limburgse bestaan rond de opkomst van de steenkolenmijnen krijgt mede dankzij Albert Verlinde een tweede leven. Zijn terugkeer in de musicalwereld komt daarmee sneller dan hij dacht, vertelt de producent in gesprek met NU.nl.

Tijdens een afspraak over een andere productie ontdekten Verlinde en Servé Hermans, artistiek leider van Toneelgroep Maastricht, dat ze Dagboek allebei al lange tijd tot musical willen omvormen.

"Toen ik Servé sprak en hij vertelde over zijn ambitie om een grote productie te maken, dacht ik: dit is het moment. Zeker omdat we het maken in de provincie waarin het zich afspeelt en het wordt gedaan door een gesubsidieerd gezelschap dat deze verhalen vertelt", zegt Verlinde.

Hiermee maakt de producent, die eind 2020 aankondigde te vertrekken bij Stage Entertainment, sneller dan gepland een terugkeer in de musicalwereld. "Ja, dat is best snel gegaan. Het is niet echt de bedoeling dat je binnen een jaar weer een andere grote productie gaat doen. Ik heb Stage daarom gebeld en verteld dat het een unieke kans is waar ik graag gebruik van wil maken. Gelukkig werd er goed gereageerd."

Verlinde vertelt voor zijn musicals altijd op zoek te zijn naar verhalen uit het collectieve geheugen. "Denk aan eerdere producties over bijvoorbeeld Toon Hermans en Ramses Shaffy."

Dagboek van een herdershond, gebaseerd op de met een Televizier-Ring bekroonde KRO-serie die tussen 1978 en 1980 liep, sluit volgens de producent naadloos aan op dat rijtje.

"Hierin is de opkomst van de mijnindustrie te zien, maar ook het 'katholieke Limburggevoel'. Ik vond dat dat echt een voorstelling moest worden. Niet alleen om het verhaal uit de televisieserie na te vertellen, maar ook om uit te leggen wat er in Limburg gebeurd is. Het is toch een aparte streek, waarvan veel mensen het verhaal erachter niet kennen."

Jo De Meyere als kapelaan Erik Odekerke in Dagboek van een herdershond. Jo De Meyere als kapelaan Erik Odekerke in Dagboek van een herdershond. Foto: ANP

'Sluiting mijnen had Calimero-effect'

De zestigjarige Verlinde groeide zelf op in Limburg, tijdens de hoogtijdagen van de mijnen. Regisseur Hermans (40) is daar te jong voor, maar kent het verhaal van zijn voorouders goed.

"Limburg was een goudmijn en bood werk aan heel veel mensen, tot Den Uyl in 1965 bepaalde dat de kolenmijnen werden gesloten", legt Hermans uit. "Dat zorgde voor een enorme boosheid en had een Calimero-effect op de Limburger. Die waren trots en voelden zich achtergesteld en belazerd. Ik erger me altijd aan dat aangeboren minderwaardigheidscomplex, maar zo leer je wel waar dat vandaan komt."

"Als je naar Groningen kijkt en het aardgas dat daar werd geproduceerd, dan is dat eigenlijk het verhaal van Limburg, maar dan 75 jaar later", voegt Verlinde toe. "Er komt iets binnen dat de samenleving totaal verandert en dat gaat weer weg en de samenleving moet zich weer bij elkaar rapen. Dat vertelt dit verhaal."

Een thematiek die tijdloos is, stelt Hermans. "Hoofdpersoon Erik Odekerke (in de serie gespeeld door Jo De Meyere, red.) is een weifelende maar slimme man, die op zoek is naar zijn eigen identiteit en plek in de gemeenschap en een dorpsgenoot wil worden. Tegelijkertijd is er een bedreiging voor het kleine dorp, in de vorm van de opkomst van de mijnindustrie. Daarin probeert hij zich staande te houden."

Spektakelstuk wordt alleen in MECC in Maastricht vertoond

De musical wordt alleen vertoond in het MECC in Maastricht en wordt vanwege zijn grootte geen reizende productie. "Het wordt een spektakelstuk, met 75 mensen op het podium, echte paarden, karren, processies en fanfares", zegt Verlinde. "Je gaat alle tradities zien uit het Limburgse land. Maar ook herkenbare dingen uit de serie: het bekende beeld van de vallende kapelaan in het Limburgse land en de herkenbare openingstune van componist Ruud Bos."

Het verhaal spreekt wellicht bij de jongere generatie niet gelijk tot de verbeelding, maar Verlinde hoopt dat zijn naam ook extra publiek kan trekken. "Ons eerste publiek bestaat uit mensen die de serie en geschiedenis kennen, maar ik hoop ook dat bijvoorbeeld grootouders hun kinderen en kleinkinderen meenemen. En hopelijk dat mensen denken: dat is toch de man die Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? en Grease heeft geproduceerd en met Stage dingen heeft gemaakt."

De musical wordt vanaf mei 2022 in elk geval tachtig keer opgevoerd in het MECC in Maastricht. De kaartverkoop start donderdag.