Els Pelgrom komt na veertien jaar met een nieuw boek. Haar nieuwe jeugdroman Het levende hoofd verschijnt in januari 2022, bevestigt uitgeverij Luitingh-Sijthoff naar aanleiding van een bericht van De Grote Vriendelijke Podcast.

Het boek van de 87-jarige schrijfster gaat over een gekko die al een tijdje in het huis van een oude vrouw woont als hij in de slaapkamer een kaal hoofd ontdekt. Het hoofd ligt in bed en leest boek na boek, terwijl het de bladzijden met een stokje in zijn mond omslaat.

Als de gekko op een dag naar het bed kijkt, schrikt het hoofd wakker uit een droom die hem verdrietig maakt. Voor het eerst voelt de gekko iets van medelijden en gunt hij het hoofd één wens.

Els Pelgrom, een pseudonym van Else Koch, schreef in haar leven bijna dertig boeken en won drie keer de Gouden Griffel. Alleen haar collega Guus Kuijer ontving de prijs vaker. Zij won de prestigieuze onderscheiding voor De eikelvreters, De kinderen van het Achtste Woud en Kleine Sofie en Lange Wapper. Dat boek werd ook bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs.