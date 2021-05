De oplevering van de basiliek Sagrada Familia in Barcelona is vanwege de pandemie opnieuw uitgesteld. Doordat het toerisme als gevolg van de coronacrisis instortte en de kerk nauwelijks nog bezocht werd, is er te weinig geld voor de bouw.

De Sagrada Familia had volgens de planning in 2026 klaar moeten zijn, maar de bouw moest voor negen maanden worden stilgelegd. Wanneer de basiliek wel opgeleverd wordt, kan de bij de bouw betrokken organisatie niet zeggen.

De bouw begon in 1882 onder architect Francisco de Paula del Villar. In 1883 werd het overgenomen door Antoni Gaudí, die zijn eigen draai aan de plannen gaf. In 2010 werd het gebouw door paus Benedictus XVI ingewijd als basiliek. Als het bouwwerk af is, heeft het drie façades en een aan Jezus Christus gewijde centrale toren van ruim 170 meter. Mogelijk krijgt het gebouw nog een extern trappenhuis, maar daar zou een woongebouw voor moeten worden afgebroken.

Entreegeld is de belangrijkste bron van inkomsten voor het bouwproject. In 2019, toen de basiliek nog ongeveer 4,5 miljoen bezoekers ontving, was er 60 miljoen euro te besteden aan de constructie. In 2020 bezochten ongeveer 600.000 mensen de basiliek en dit jaar is er ongeveer 6 miljoen euro beschikbaar voor het project.

Sinds oktober 2020 is de basiliek helemaal gesloten. Vanaf 29 mei gaat het gebouw weer 's ochtends in het weekend open. De organisatie hoopt te kunnen profiteren van de versoepelingen van coronamaatregelen en het verwachte herstel van het toerisme in Spanje.

Er wordt gehoopt dat dit jaar de 138 meter hoge toren, gewijd aan de Heilige Maagd Maria, klaar zal zijn. Daarmee is 75 procent van het hele project afgerond.