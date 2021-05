Sergio Herman is al van kinds af aan dol op de Italiaanse keuken. De chefkok, die deze week zijn eerste kookboek met Italiaanse gerechten uitbrengt, wil zijn kinderen ook graag veel meegeven over de smaken en technieken die hierbij komen kijken.

"Als ik een klassiek pastagerecht als carbonara of ragù maak, dan laat ik ze wel zien hoe ik dat doe en hoe het smaakt", vertelt Herman, die vader is van drie zoons en een dochter, in gesprek met NU.nl.

"Vanaf jonge leeftijd probeer ik ze daarin mee te nemen, of we nou thuis of uit eten. Mijn oudste zoon is nu 21 en werkt in een van mijn restaurants, dat had ik nooit verwacht. Hij lustte eerst niks, maar staat nu overal voor open. Hij heeft het culinaire echt in zich, dat is als chefkok leuk om te zien."

Deze week verschijnt New Italian, een kookboek waarin Herman Italiaanse gerechten met een Zeeuwse twist brengt. "De Noordzee beschouw ik als Zeeuw als mijn voortuin, en daaruit komen prachtige vissen en schelpdieren. Zeeuwse ingrediënten gebruik ik altijd als vertrekpunt in mijn gerechten. En ze zijn goed te combineren met de Italiaanse keuken. Ik geef er in mijn boek een eigen en toegankelijke touch aan, met producten uit de streek waar ik vandaan kom. De pasta carbonara met noordzeekrab is bijvoorbeeld superlekker, of de pasta met Zeeuwse mosseltjes."

De chefkok, eigenaar van onder meer het Italiaanse restaurant Le Pristine in Antwerpen, is groot fan van de Italiaanse keuken en kan vooral de puurheid en authenticiteit van de producten erg waarderen. "En ze hebben veel tradities. Het is een groot en rijk land en elke provincie en stad heeft weer een eigen stijl en specialiteit. Dat zijn elementen die ik als chef ook heel belangrijk vind in het eten dat ik maak."

'We maakten met brood bord schoon'

Eigenlijk is er geen Italiaans gerecht dat Herman niet lekker vindt, maar voor een pasta mag je hem altijd wakker maken. "Mijn kinderen vinden het ook superlekker, het is echt eten dat omhelsd wordt door jong en oud. En het is fijn dat het een enorme voldoening geeft als je het hebt gegeten: voetjes omhoog en genieten. Echt comfortfood."

Het lekkerste pastagerecht dat hij ooit at? "Een pasta rigatoni met tomatensaus, dat ik at in een restaurantje vlakbij Bergamo. Een simpel gerecht, maar echt perfect uitgevoerd. Zo lekker, zo goed op smaak, dat ga ik niet meer vergeten. Toen het bordje leeg was, maakten we met brood het bord schoon. Als ik er al aan denk, loopt het water me in de mond. Ik probeer het stiekem wel eens thuis na te maken, maar dat is me nog niet gelukt."

Herman staat ook thuis vaak in de keuken, ondanks dat hij er ook voor zijn werk vaak te vinden is. "Het is altijd fijn om in een rustige omgeving iets klaar te maken. Op mijn gemak, zonder druk en met een heerlijk glaasje wijn erbij. Koken hoort voor bij mij het leven. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Je maakt er anderen gelukkig mee, dat is het allermooiste aan ons vak."