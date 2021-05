Arjen Lubach zal eenmalig terugkeren met het improvisatiegezelschap Op Sterk Water, waarvan hij jarenlang deel uitmaakte. Hij doet dit op het Boom Chicago Comedy Festival dat van 24 juli tot en met 1 augustus plaatsvindt in het gelijknamige theater in Amsterdam. De Amerikaanse komiek en presentator Seth Meyers maakt ook zijn opwachting. Hij is via een videoverbinding te zien.

Seth Meyers, bekend van het wekelijkse Amerikaanse comedyprogramma Saturday Night Live en zijn eigen talkshow, zal vanuit New York een virtuele 'Comedy Conversation' doen.

Beide evenementen staan dinsdag 27 juli op de agenda. De reünie van Lubach bij Op Sterk Water zal alleen te volgen zijn vanuit het theater. De Q&A-sessie van Seth Meyers is ook te volgen via een digitale link. Bezoekers die het gesprek volgen vanuit het theater, kunnen ook vragen stellen aan de beroemde Amerikaanse komiek.

Tijdens het Boom Chicago Comedy Festival treden in negen dagen tijd meer dan tweehonderd komieken op. Een ander bijzonder programmaonderdeel is een latenightworkshop door medewerkers van de satirische website De Speld over het schrijven van pakkende, satirische nieuwsberichten.

Kaarten gaan vrijdag in verkoop

Op dit moment zijn al zogenoemde package-tickets te koop voor een reeks voorstellingen, bijvoorbeeld voor alle Comedy Conversations tijdens het festival. Op Sterk Water maakt van deze zogenoemde package geen deel uit. De verkoop van de meeste losse kaarten begint vrijdag om 9.00 uur.

Boom Chicago gaat nu uit van een beperkt aantal plaatsen, op basis van de huidige coronarichtlijnen. Als de regels voor theaters worden versoepeld, komen er later wellicht nog meer kaarten beschikbaar. Voor de Comedy Conversations die ook per digitale link te volgen zijn, is het aantal tickets minder beperkt.