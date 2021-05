Hans Klok, die in de coronaperiode vanuit Los Angeles terugkeerde naar Nederland, gaat in de zomer weer op tour. De shows worden opgevoerd in een circustent en Klok laat hier zijn grootste illusies zien, zo maakt hij donderdag bekend.

"Die droom komt eindelijk uit", zegt Klok, die altijd al een eigen circus heeft willen hebben. Ook andere acts uit de circuswereld zullen te zien zijn tijdens de voorstelling. "Denk aan stunts aan de trapeze en aan comedy", voegt de illusionist toe.

De bijzonderste act in zijn nieuwe show is volgens Klok die waarbij een grote kooi op de bühne wordt geplaatst, waarin vijf motoren op hoge snelheid rondrijden. De illusionist neemt daarna ook plaats in de kooi. "De kleinste fout kan fataal zijn."

Het wordt de eerste grote show voor Klok sinds hij terugkeerde uit Los Angeles, waar hij eigenlijk voor langere tijd met een vaste show te zien zou zijn. Wegens de uitbraak van COVID-19 moest hij hier noodgedwongen een punt achter zetten. De allure van zijn Las Vegas-show wil Klok ook in zijn nieuwe voorstelling laten zien. "De sfeer ademt romantiek uit."

Klok liet overigens begin dit jaar weten te willen stoppen als illusionist, omdat hij zich wilde richten op een televisiecarrière. Hij sloot hierbij niet uit terug te keren in het theater.

De voorstelling Hans Klok & Friends is van 15 juli tot en met 1 augustus in het Griftpark in Utrecht te zien. Daarna volgt een tournee door Nederland.