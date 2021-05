Paul Mooney is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse comedian werd onder meer bekend als schrijver voor komiek Richard Pryor en bij het jongere publiek door zijn optredens in de Chappelle's Show.

Mooney speelde daarnaast soulzanger Sam Cooke in de film The Buddy Holly Story en Junebug in Bamboozled. In 2007 verschenen zijn memoires met de titel Black Is the New White.

Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ zou Mooney een hartaanval hebben gekregen in zijn huis in de Amerikaanse stad Oakland in Californië. Hoewel het ambulancepersoneel geprobeerd heeft om Mooney te reanimeren, zou hij de hartaanval niet hebben overleefd.

Mooney leefde al enige tijd een teruggetrokken bestaan, omdat hij aan dementie leed. In 2014 werd bekend dat Mooney prostaatkanker ook had.