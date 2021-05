Het theaterfestival Parade zal in afgeslankte vorm in Eindhoven, Den Haag en Utrecht georganiseerd worden. Voor de editie vanaf half augustus in Amsterdam wordt op een volwaardige versie gemikt, zegt de organisatie tegen Het Parool.

De Parade Rotterdam staat op de planning voor eind september. Exacte data volgen nog.

"Voor de andere steden moesten we nu echt knopen doorhakken. Voor Eindhoven (18 tot en met 27 juni, red.) wordt het spannend, dat snappen wij ook. Maar we denken zo min mogelijk risico te nemen. Dit model is veilig en verantwoord", aldus communicatieadviseur Nadine van Pinxteren tegen Het Parool.

"We hopen de Parade in Amsterdam, van 13 tot en met 29 augustus, wel 'gewoon' door te kunnen laten gaan. We hebben een versie bedacht die we op en af kunnen schalen. Hopelijk kan het eind augustus weer als vanouds. Zo niet, dan zullen we terug moeten naar iets anders."

Het theaterfestival wendde begin april een einde van zijn bestaan af. Door een coronasteunpakket kan het evenement voorlopig georganiseerd worden. Afgelopen zomer liet directeur Nicole van Vessum nog weten dat er niet voldoende geld in de kas zat om een nieuwe editie te organiseren, maar het coronasteunpakket heeft dit probleem, op verzoek van de organisatie van de Parade, opgelost.

Tijdens de Parade spelen gerenommeerde acteurs en makers vaak voor het eerst hun nieuwe voorstellingen, om uit te testen welke elementen van hun voorstellingen later in de grote zalen het beste tot hun recht zullen komen.