De tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum is, na de opening door koning Willem-Alexander, online te bezoeken tot het museum binnen de coronamaatregelen weer open. De recensies zijn lovend.

NRC - vijf sterren

"Een recensie over Slavernij, de prachtige, vernieuwende en waarschijnlijk belangrijkste tentoonstelling van dit jaar, zou met een paar voor de hand liggende opmerkingen kunnen worden ingeleid. Dan krijg je bijvoorbeeld: 'Het Rijksmuseum werpt nieuw licht op een donkere bladzijde uit onze geschiedenis', 'Tentoonstelling toont de wereldwijde impact van het Nederlandse kolonialisme' of 'Expositie laat een rijke schakering van verhalen over zwart verzet zien'. Deze constateringen zijn allemaal van toepassing, maar ze beschrijven geen van alle de trefzekerheid en diepgang waarmee het Rijksmuseum het thema slavernij op de kaart zet."

"De meerwaarde van deze tentoonstelling zijn de doorlopende verhalen van zwart verzet, ontheemding en de muziek van de slaafgemaakten, die meestal mondeling werden overgedragen in een systeem waarbinnen bezit en schrijven grotendeels verboden was."

AD - geeft geen sterren

"De expositie herbergt veel documentatie van het Nederlandse slavernijverleden. Indringender nog zijn de voorwerpen uit die donkere periode. Een door een Zeeuw gedoneerde voetboei, waarin tot slaaf gemaakte mensen werden vastgehouden. Een halsband uit de collectie van het Rijksmuseum, waarvan tot voor kort werd aangenomen dat hij aan een hond toebehoorde, een lezing waar de curatoren nu hardop over twijfelen. Misschien was hij wel van een tot slaaf gemaakte bediende.

De slavernij tastbaar. Inderdaad, om stil van te worden."

de Volkskrant - vijf sterren

"Dat de tentoonstelling, die enigszins hoopvol eindigt met een viertal strijders en verzetshelden, toch zwaar op het gemoed drukt is een understatement. De keerzijde van het Hollands Glorie-succesverhaal is er een van afgesneden borsten, geradbraakte vluchtelingen, verkrachtingen, in de kiem gesmoorde opstanden. Van 'luidklokken' die dagelijks op plantages over de hele wereld werden geluid, als dreiging dat elke tot slaaf gemaakte die niet genoeg had geproduceerd, vreselijke straffen in het vooruitzicht tegemoet konden zien. En van blauwe kralen die aan de tot slaaf gemaakten als nepgeld werden uitbetaald, en als protest massaal in zee werden gesmeten. "

"Sommigen zullen de tentoonstelling als een moralistische vingerwijzing zien of een aanklacht tegen hun (witte) privileges. Een afstraffing. Kan zijn. Maar in eerste instantie biedt de expositie een breder inzicht en maakt het de geschiedenis vollediger. En compenseert het de eenzijdige blik op de roemruchte VOC-mentaliteit en de schitteringen van Rembrandt & Co."

