Vajèn van den Bosch, bekend van The Voice Kids en musicalrollen in Grease en On Your Feet!, heeft een hoofdrol te pakken in de Duitse versie van de bekende musical Wicked. Ze gaat de rol spelen van de groene heks Elphaba.

"Ik had nooit gedacht dat ik ooit deel zou mogen uitmaken van deze geweldige show en dat ik deze rol zou spelen", schrijft Van den Bosch op Twitter.

"Ik kan er de woorden niet voor vinden. Ik kan niet wachten om weer het podium op te mogen."

De Duitse versie van Wicked gaat naar verwachting op 1 augustus in première in het Neue Flora, een theater in Hamburg waar Van den Bosch eerder speelde in de musical Paramour.

Wicked was eerder te zien op onder meer Broadway, West End en in 2011 ook in Nederland. Willemijn Verkaik speelde rol van Elphaba en Chantal Janzen was haar tegenspeler. Verkaik was tussen 2007 en 2010 ook in de Duitse versie van Wicked te zien.