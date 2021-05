Spijt!, Kappen!, Lover of Loser: Carry Slee heeft al een hoop succesvolle 'puberromans' op haar naam staan en breidt die collectie uit met Fake!, over de impact van nepnieuws. De 71-jarige auteur vertelt in gesprek met NU.nl nog enorm veel plezier te halen uit het schrijven voor tieners.

"Ik krijg nog altijd heel veel fanmail, dus ik ken de doelgroep goed", vertelt Slee. "De status van een bekende schrijver is wel veranderd; vroeger waren we echt idolen, nu hebben we plaats moeten maken voor vloggers. Maar dat vind ik niet erg. Ik krijg alsnog heel veel reacties, waar ik veel inspiratie uit haal voor onderwerpen."

Dat kan zijn voor het hoofdthema, maar vooral voor de verhaallijntjes daaromheen. "Ik bedenk wat voor types de hoofdpersonen zijn, maar ook wat voor sociaal leven ze hebben, hun verkering. Die trekjes haal ik uit jongeren die ik ken, of gewoon uit mezelf."

Dat inleven vindt de auteur helemaal niet moeilijk. "Pubers zijn mijn favoriete doelgroep om voor te schrijven, die inspireren mij heel erg. Hoe ik zelf als puber zou zijn geweest anno 2021? Nou, ik zou ook dol zijn geweest op YouTube en vlogs. Ik snap helemaal dat kinderen dat zo ontzettend leuk vinden."

'Nepnieuws hot item voor deze tijd'

Na onderwerpen als drugs, pesten en anorexia staat nu nepnieuws centraal in Slees nieuwe boek, dat donderdag verschijnt. "Ik schrijf graag over onderwerpen waar jongeren tegenaan lopen. Nepnieuws vind ik echt een hot item voor deze tijd. Een tijd geleden las ik in de krant over een vechtpartij die was ontstaan nadat er over een scholier nepnieuws werd verspreid. Dan denk ik wel: jeetje, we moeten niet klakkeloos geloven wat er op sociale media verschijnt."

Fake! gaat over een jongen, Levi, die ziet dat schoolgenoot Emiel flirt met zijn vriendin en hem daarom opjaagt. De volgende dag blijkt dat Emiel in coma ligt en vlak daarna verschijnt een online filmpje waarop het lijkt dat Levi Emiel van een vesting trapt. Het filmpje is bewerkt, maar iedereen denkt dat het echt is.

"Nepnieuws is een gevaarlijk fenomeen, ook voor volwassenen", vindt Slee. "Mensen reageren erop, worden agressief." De schrijfster hoopt dan ook dat niet alleen jongeren het boek lezen en leren over de gevolgen van fake news, maar ook een oudere doelgroep. "Er zijn gelukkig veel volwassenen die mijn 12+-boeken lezen. Ik denk dat mensen er veel van kunnen leren."

Heeft Slee weleens nepnieuws over zichzelf gelezen? "Ja, ik las ergens dat ik op een datingsite zat (Slee is al ruim 45 jaar samen met partner Elles, red.). Dan frons je wel even je wenkbrauwen, maar ik denk al snel: wie besteedt hier nou aandacht aan?"

Als het aan de auteur ligt, komen er nog heel wat nieuwe boeken aan. "Het blijft leuk om te schrijven en verhalen te verzinnen. Dat gaat nog net zo makkelijk als in het begin van mijn carrière. Ik wil met schrijven doorgaan tot het niet meer kan en hoop dat dat nog lang duurt."