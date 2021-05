Karin Bloemen houdt in 2023 een grote theatertour met het Metropole Orkest ter gelegenheid van haar veertigjarig jubileum als artiest. De zangeres brengt tijdens de show al haar grote hits ten gehore. Het is de bedoeling dat ze zeker twaalf grote theaters aandoet.

Dat vertelde Bloemen in het NPO Radio 1-programma Op de plank. "Ik mag toch hopen en bidden dat dat tegen die tijd weer mag", refereerde ze aan de huidige lockdown. De Nederlandse theaters mogen al meer dan een half jaar geen voorstellingen meer organiseren.

"Ik snap niet goed waarom niet, alles is superveilig in het theater. De mensen hebben er zo'n behoefte aan even een avond verlost te zijn van de angst, de sleur, de zorgen en de onzekerheid." Behalve met een tournee viert Bloemen haar lustrum ook met een jubileumboek dat zij nu aan het schrijven is. Dit boek verschijnt ook in 2023, het jaar van haar veertigjarig jubileum.

De artieste schreef tijdens de lockdown al een ander boek over haar grote passie, haken. Dit boek zal in september verschijnen bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff. De zangeres is niet de eerste in Nederland die een haakboek schrijft. Ondernemer en voormalig pornoactrice Bobbi Eden is ook een fervent haker en publiceerde hier al meerdere werken over.

Bloemen zelf schreef eerder al het boek Mijn ware verhaal, over haar roerige leven.