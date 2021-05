Freek de Jonge gaat een 3D-animatiefilm maken van een verhaal uit een van zijn recente shows, meldt De Jonges collega Silvester Zwaneveld zaterdag in het NPO Radio 1-programma Op de plank. Zwaneveld werkt samen met De Jonge aan het project.

De jonge en Zwaneveld troffen elkaar bij de podcast Zo maak je een cabaretprogramma. Na die ontmoeting gingen de cabaretiers meteen aan de slag met het 3D-project.

Zwaneveld won al meerdere internationale festivals met zijn korte animaties en zegt het een eer te vinden om met de Jonge samen te werken. Ze hopen over een maand of twee de eerste versie klaar te hebben.

In het programma Op de plank van presentator Astrid de Jong blikte een groot aantal podiumkunstenaars, zoals Youp van 't Hek, Claudia de Breij en Simone Kleinsma, terug op het rampzalige jaar voor de zwaar getroffen cultuursector. De theaters zijn inmiddels vanaf oktober vrijwel allemaal gesloten. In de uitzending werden ook vragen beantwoord van theatergangers over de huidige, onduidelijke situatie.