Een zwarte jas van Janet Jackson is voor ruim 81.000 dollar (ruim 66.000 euro) geveild. Dat is het twintigvoudige van de vraagprijs die voor het object tijdens een veiling genoteerd stond, schrijft het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

Het gaat om een katoenen jas met allerlei metalen applicaties, waardoor het een militair kledingstuk lijkt.

Jackson droeg de jas onder meer op de cover van haar album Rhythm Nation 1814 en in de video van het nummer Rhythm Nation, die allebei in het jaar 1989 verschenen.

De verkoop is onderdeel van een veiling van spullen van de 54-jarige artiest, die afgelopen vrijdag begon en tot komende zondag zal duren. Naast de jas is al een oorbel voor een bedrag van 44.000 dollar verkocht. Aan de oorbel hangt een grote sleutel. Jackson droeg het sieraad tijdens optredens in 1990.

Het laatste album van Jackson, Unbreakable, verscheen in 2015. Twee jaar later werd de Amerikaanse meervoudige Grammy-winnares moeder.