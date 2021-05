Presentator Erik Dijkstra heeft vrijdag met Ali was mijn vriend de Nico Scheepmaker Beker voor het beste sportboek van 2020 gewonnen.

Volgens de jury onder leiding van sportjournalist David Endt heeft Dijkstra zich "bewonderenswaardig" onzichtbaar gemaakt in het boek over de vriendschap tussen fotograaf Guus Dubbelman en de legendarische bokser Muhammad Ali.

"Een must voor de sportliefhebbers. Zelfs voor hen die niet van boksen houden", licht de jury toe. Het boek zegevierde in een shortlist van zes genomineerde boeken. Onder die boeken was niet één voetbalboek. Sinds de eerste uitreiking van de prijs in 2005 was dat niet eerder voorgekomen.

De Nico Scheepmaker Beker is vernoemd naar de in 1990 overleden sportjournalist. In 2020 won Frank Heinen de prijs met Buiten de lijnen. Dat boek bevat portretten van 171 voetballers.