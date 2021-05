De culturele sector loopt dit jaar mogelijk 2,78 miljard euro omzet mis, laat Kunsten '92-directeur Jan Zoet aan NU.nl weten. Omdat het omzetverlies volgens onderzoek van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector ook in het vierde kwartaal van dit jaar zal voortduren, roept het samenwerkingsverband van ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties het kabinet op om de steun aan de sector voor heel het jaar toe te zeggen.

Het onderzoek over de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector gaat uit van het huidige stappenplan voor de heropening van de samenleving. De streefdatum voor versoepelingen van binnensportlocaties en kunst- en cultuurbeoefening werd eerder uitgesteld. Of stap twee van het openingsplan op 19 mei kan worden doorgezet, is nog niet zeker.

Brancheorganisatie Kunsten '92 levert de algemeen secretaris van de Taskforce. "Je kunt je voorstellen dat het heropenen van culturele instellingen en evenementen volgens de anderhalvemeterregel ook nog tot omzetverlies leidt", licht Zoet toe aan NU.nl.

Volgens de Kunsten '92-directeur bouwt de berekening van het omzetverlies over 2021 voort op de methode die het jaar ervoor is ontwikkeld door de Taskforce in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en adviesbureau Berenschot.

'787 miljoen euro omzetverlies culturele sector in vierde kwartaal'

"Als we uitgaan van het huidige stappenplan dat het kabinet voor zich ziet om de samenleving te heropenen, leidt dat voor de culturele sector tot een omzetverlies van 787 miljoen euro in het derde en vierde kwartaal van 2021", verwacht Zoet op basis van het onderzoek.

"Het kabinet heeft toegezegd tot en met het derde kwartaal de culturele sector te willen ondersteunen, maar die steun is ook voor het vierde kwartaal noodzakelijk. Het zou erg zonde zijn als zo dicht bij de eindstreep culturele instellingen alsnog omvallen."

Volgens de Taskforce hebben zogenoemde culturele 'doorstroomlocaties' zoals musea, monumenten en presentatie-instellingen bewezen veilig open te kunnen met hun bestaande maatregelen. Daarom roept het samenwerkingsverband van ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties het kabinet op het publiek per direct toegang te geven tot alle doorstroomlocaties.

In april 2020 maakte de Taskforce ook een inventarisatie binnen alle takken van de cultuurindustrie. Toen verwachtte het samenwerkingsverband tot 1 juni 2020 een omzetverlies van 969 miljoen euro. In december bleek uit een rondgang van NU.nl dat overheidssteun meerdere musea staande heeft gehouden.