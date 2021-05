Uitgeverij Hearst wil af van een groot aantal tijdschriften. Voor onder meer Vogue, Glamour en Jan dreigt het doek te vallen. Dat meldt Het Parool op basis van bronnen. De uitgeverij wil het nieuws niet bevestigen aan de Amsterdamse krant.

De redacties van titels die in hun bestaan bedreigd worden, zijn volgens Het Parool vorige week ingelicht. Wat de personele gevolgen zijn is nog niet bekend. De OR gaat zich de komende weken buigen over de reorganisatieplannen.

Hearst zou om kosten te besparen van tien titels af willen. Het gaat daarbij vooral om de bladen die in 2017 zijn overgenomen van Gruner + Jahr Media Nederland. Bladen als Quote, Elle, Esquire en Harper’s Bazaar lopen geen gevaar.