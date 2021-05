De bibliotheken worden meegenomen in stap twee van het heropeningsplan en gaan daarom eerder open dan gepland. Als de ziekenhuiscijfers voldoende dalen en de tweede stap in het openingsplan kan worden doorgezet, kunnen de bibliotheken de deuren weer openen op 20 mei.

Nadat de Tweede Kamer daar woensdag in een debat op had aangedrongen zei premier Mark Rutte dat de bibliotheken naar voren worden gehaald in het openingsplan.

Vanwege de procedure die geldt voor het versoepelen, gaan de bibliotheken wel iets later open dan bijvoorbeeld de sportscholen en zwembaden. Die mogen namelijk op 19 mei de deuren al openen, de bibliotheken volgen dan op 20 mei.

Meerdere partijen vroegen tijdens het debat over de aanpak van het coronavirus om ook de bibliotheken volgende week open te laten gaan. D66-Kamerlid Jan Paternotte wees erop dat boekwinkels, zij het met beperkingen, wel open zijn. "Je mag wel naar binnen lopen en een boek kopen, maar niet naar binnen lopen en een boek lenen."

Paternotte vindt dat bibliotheken een "belangrijke lokale functie" hebben en dat heropening waarschijnlijk niet tot meer regionale reisbewegingen leidt. Hij diende zijn verzoek in samen met CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. De Partij voor de Dieren kwam met een eigen oproep om bibliotheken weer open te laten gaan.

OMT adviseerde bibliotheken te openen met inzet toegangstesten

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde begin deze maand om bibliotheken bij stap twee van het heropeningsplan open te laten gaan met inzet van toegangstesten. Maar de invoering van toegangstesten heeft vertraging opgelopen en bovendien wil het kabinet toegangstesten niet inzetten voor bibliotheken.

Het kabinet maakte dinsdag bekend de volgende stap in het openingsplan te willen nemen, maar het definitieve besluit hierover pas op maandag te willen nemen. Mocht het aantal ziekenhuisopnames de komende dagen toch nog stijgen, dan kan het kabinet nog op de 'pauzeknop' drukken en worden de beoogde versoepelingen uitgesteld.