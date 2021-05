De Hermitage in Amsterdam, die in maart een inzamelingsactie startte om haar voortbestaan te kunnen garanderen, heeft inmiddels bijna 1 miljoen euro aan giften ontvangen.

"Het exacte bedrag is op dit moment nog niet te geven, omdat nog niet alle toegezegde bedragen binnen zijn en de benefietacties met de giften in natura nog gaan plaatsvinden", laat een woordvoerder weten aan NU.nl. "Het is dus nog spannend, maar we zitten echt bijna op het miljoen."

Het museum ontving meer dan tienduizend giften, waaronder legaten en giften in natura, zoals benefietoptredens, concerten en kunstwerken.

Annabelle Birnie, de directeur van Hermitage Amsterdam, zegt blij te zijn met alle steun. "We merken dat er veel betrokkenheid is bij de programmering die de Hermitage toevoegt aan het culturele spectrum in Nederland. Dat sterkt ons vertrouwen in de toekomst."

De Hermitage heeft nooit structurele subsidie gekregen en moest in het afgelopen jaar bezuinigen en afscheid nemen van elf medewerkers.