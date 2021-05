Als de daling van het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus doorzet mag de openluchtcultuur vanaf 19 mei weer open, zo werd dinsdag bekendgemaakt tijdens de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. NU.nl zet op een rij wat er weer open mag en onder welke voorwaarden.

Dat betekent dat bijvoorbeeld het Openluchtmuseum in Arnhem weer open mag, maar ook dierenpark ARTIS en de Efteling. Ook film- en theatervoorstellingen in de open lucht en monumenten buiten zijn per volgende week weer te bezoeken, mits de cijfers de goede kant op gaan wijzen.

Er gelden wel voorwaarden. In buitenlocaties voor podiumkunsten en filmvertoningen mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn, die onderling 1,5 meter afstand moeten houden. Ook het maken van een reservering is verplicht en die mag voor maximaal twee personen worden gemaakt, tenzij het gaat om kinderen of mensen uit hetzelfde huishouden. Ook een gezondheidscheck is verplicht.

Het Openluchtmuseum in Arnhem. Het Openluchtmuseum in Arnhem. Foto: NU.nl/Piet Spanjers

In de openluchtmusea, -monumenten en beeldentuinen mag er één persoon per 10 vierkante meter aanwezig zijn. Ook moet er een reservering worden gemaakt (onder dezelfde voorwaarden als hiervoor beschreven) en vindt er een gezondheidscheck plaats.

Ook attractieparken, natuurparken, dierentuinen en kinderboerderijen mogen weer bezoek ontvangen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden: één persoon per 10 vierkante meter, een reservering voor maximaal twee personen (kinderen en hetzelfde huishouden uitgezonderd) en een gezondheidscheck.

Binnenruimtes in attractie- en dierenparken blijven gesloten. Het is nog niet bekend welke gevolgen dit mogelijk heeft voor de entreeprijzen, aangezien bezoekers nu een aanzienlijk deel van het park niet kunnen bezoeken. Looproutes door een binnenruimte om deel van een buitenterrein te bereiken zullen wel toegankelijk zijn, evenals toiletten.