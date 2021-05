De grote theaters op Broadway in New York gaan in september na meer dan een jaar weer open. Musicals als The Lion King, Wicked en Hamilton zijn vanaf 14 september of iets later die maand te zien, melden Amerikaanse media.

Producenten van onder meer The Phantom of the Opera, Chicago en Tina: The Tina Turner Musical hebben ook laten weten dat de musicals in september terugkeren.

Daarnaast gaan producties als Company en Mrs. Doubtfire in première.

De aankondiging volgt enkele dagen nadat gouverneur Andrew Cuomo had bekendgemaakt dat onder meer theaters vanaf 19 mei weer open mogen. Omdat het tijd kost om grote producties te hervatten, zijn die dus pas over enkele maanden te zien.