Een zeldzame eerste druk van het oorlogsdagboek Het Achterhuis van Anne Frank is dinsdagmiddag geveild voor 10.000 euro.

De eerste editie van het boek werd verkocht bij veilinghuis Burgersdijk & Niermans in Leiden, dat zeker 6.000 euro had verwacht.

De geveilde eerste druk van het dagboek is een bijzonder exemplaar, omdat het nog de originele stofomslag heeft. In de bovenste binnenhoek van de omslag mist een hoekje en de buitenste randen zijn lichtjes versleten. Toch is het boek volgens het veilinghuis in zeer goede staat, gezien de kwetsbaarheid van het werk.

Van de meeste andere eerste edities zijn de stofomslagen kwijtgeraakt of erg beschadigd geraakt. Eerdere exemplaren van de eerste druk brachten meer dan 8.000 euro op.

In 1947 zijn in Nederland 3.036 exemplaren van Het Achterhuis gedrukt. Een deel van de oplage schonk Annes vader Otto Frank aan vrienden en kennissen, maar ook aan leden van het Koninklijk Huis.