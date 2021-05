Europol heeft tussen 1 juni en 31 oktober 2020 meer dan 56.400 gesmokkelde archeologische voorwerpen, schilderijen en andere cultuurgoederen in beslag genomen, meldt het samenwerkingsverband van Europese politiediensten dinsdag. Bij de jaarlijkse door Europol georganiseerde actie werden 67 personen gearresteerd.

In Frankrijk namen de autoriteiten meer dan 27.000 gesmokkelde archeologische voorwerpen in beslag. De Zweedse politie achterhaalde tijdens de internationale actie zeventiende-eeuwse kandelaars die in 2012 waren gestolen uit een Zweedse kerk.

Met 34 aanhoudingen was de Griekse politie verantwoordelijk voor meer dan de helft van de arrestaties. Twee personen werden in het land gearresteerd voor poging tot heling van antiek voor een bedrag van 150.000 euro.

De Nederlandse politie organiseerde als onderdeel van de Interpol-actie een vijfdaagse online patrouilleactie. Met de hulp van handhavers uit vijftien landen leidde dat tot vijftien nieuwe onderzoeken.

De politieactie van Europol heet Pandora. Bij de vijfde editie van de jaarlijkse actie (in 2020) voerden politiemensen 300 onderzoeken uit en deden ze huiszoekingen in 31 landen.