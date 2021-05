Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam moet voor 1 juli weten of er weer concerten zonder anderhalvemeterregel georganiseerd mogen worden. Lukt dat vanwege de coronacrisis niet, dan kunnen zes geplande concerten niet allemaal doorgaan, laat een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl weten.

Het Concertgebouw heeft dit jaar zes zogenoemde opschaalconcerten op de planning staan. Dat zijn dure producties die alleen kunnen doorgaan met een normale zaalcapaciteit. Een voorbeeld is het optreden van de Wiener Philharmoniker, dat gepland staat op 7 september.

Vooral de planning van de voorverkoop speelt een rol bij de deadline die het Concertgebouw zich heeft gesteld. "Normaal plannen wij concerten tot twee jaar vooruit en de voorverkoop begint soms al anderhalf jaar van tevoren", aldus een woordvoerder.

Ook internationale tourschema's spelen mee. Veel gezelschappen hebben een strak tourschema, dat niet eenvoudig valt om te gooien. Het Concertgebouw noemt het inplannen van speeldata "een internationale puzzel".

Voor de periode van september tot en met december heeft het Concertgebouw ook 81 concerten met de anderhalvemeterregel gepland. Dit betekent twee concerten van een uur zonder pauze voor optredens van onder anderen trompettist en componist Wynton Marsalis en violiste Janine Jansen.

Capaciteit Concertgebouw vanwege coronaregels flink afgenomen

Door de anderhalvemeterregel passen in de Grote Zaal van het gebouw maximaal 425 bezoekers in plaats van ongeveer tweeduizend mensen. In de Kleine Zaal mogen maximaal 115 personen zijn, tegenover 430 normaal.

Het demissionaire kabinet neemt dinsdag een besluit over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 18 mei. De versoepelingen stonden oorspronkelijk een week eerder gepland. Die werden toen echter uitgesteld, omdat de zorg nog onder te grote druk stond.

Het Concertgebouw is gesloten tot en met 17 mei. De thuisbasis van het Koninklijk Concertgebouworkest zegt pas open te gaan als er minimaal 350 mensen in de Grote Zaal en 80 in de Kleine Zaal mogen worden toegelaten.