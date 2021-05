Tientallen kopstukken uit de kunst- en cultuursector zijn zeer bezorgd over de gevolgen van de tijdelijke coronatestwet voor musea, theaters, concertzalen en bioscopen, waarover dinsdag gestemd wordt in de Tweede Kamer. Zij hebben hun zorgen geuit in een open brief, die maandag is gepubliceerd in NRC.

Ze vrezen dat mensen wegblijven door de testplicht en dat kunnen ze er niet meer bij hebben.

Onder anderen directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits, cabaretier Freek de Jonge, acteur Jeroen Krabbé, schrijver Arnon Grunberg en directeur van het Internationaal Theater Amsterdam Ivo van Hove vrezen dat mensen niet meer naar musea en theaters komen omdat zij zich verplicht moeten testen, als de wet erdoorheen komt.

"Deze nieuwe wet betekent nog meer hindernissen en beperkingen voor bezoek aan cultuur. Beperkingen die wel worden ingevoerd maar waar de einddatum niet van gegeven wordt", zeggen ze. Ze hopen dat de Tweede Kamer de testwet verwerpt of minstens aanpast, staat in het epistel.

'Dit kan de culturele sector financieel niet meer aan'

"Bezoek aan culturele instellingen als musea en theaters mag als deze wet te ver wordt doorgevoerd alleen als de bezoeker kan bewijzen zojuist getest te zijn. Deze drempel blijkt voor het publiek te groot te zijn. Dat hebben de zogenaamde pilottests voor toegang van de afgelopen tijd bewezen", schrijven directeur van cultureel centrum De Balie in Amsterdam Yoeri Albrecht en kunstenaar Tinkebell, de initiatiefnemers van de brief.

"Dit kan de culturele sector financieel niet meer aan. Dus zullen na invoering van de testwet extra financiële steunmaatregelen noodzakelijk blijven", meent het gezelschap. Ze vinden dat er een "goed, goedkoop en praktisch alternatief" is, namelijk gewoon het volgen van de coronaprotocollen die vorig jaar zijn ontwikkeld.

"De uitgebreide ervaring van vorig jaar kan onmiddellijk weer ingezet worden. Uit de maanden waarin musea, theaters en bioscopen open waren is duidelijk gebleken dat er geen extra uitbraken van corona voorkwamen bij cultuurbezoek, kortom dat dat veilig kan. Zonder dat dit extra wetgeving of investeringen vereist."