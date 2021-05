Auteur Jeroen Brouwers (81) is uitgeroepen tot winnaar van de Libris Literatuur Prijs van 2021. In het televisieprogramma Nieuwsuur werd maandag bekend dat hij de prijs in ontvangst neemt voor zijn boek Cliënt E. Busken.

Brouwers volgt hiermee Sander Kollaard op, die de prijs in 2020 won voor zijn boek Uit het leven van een hond. De schrijver, die wegens gezondheidsredenen niet bij de uitreiking in Felix Meritis in Amsterdam kon zijn, wint een geldprijs van 50.000 euro.

De jury noemt het boek "het meest onontkoombare, unieke, belangwekkende, buitengewone, fantastische boek van 2020". "Cliënt E. Busken is een unieke roman die je opslokt en meesleurt, die je naar adem happend rond laat tollen en hijgend stil doet staan. Een pas op de plaats als een wervelwind."

Tot de andere genomineerden behoorden Marieke Lucas Rijneveld met Mijn lieve gunsteling (Atlas Contact), Simone Atangana Bekono met Confrontaties (Lebowski), Gerda Blees met Wij zijn licht (Podium), Merijn de Boer met De saamhorigheidsgroep (Querido) en Erwin Mortier met De onbevlekte (De Bezige Bij). Zij ontvangen elk een geldprijs van 2.500 euro.

Brouwers schreef gedurende zijn carrière romans, essays en polemieken. Hij werd bij het grote publiek bekend met zijn roman Bezonken rood (1981). Zijn roman Geheime kamers (2000) is bekroond met de Multatuliprijs, de AKO Literatuurprijs en De Gouden Uil.

Cliënt E. Busken beschrijft een dag uit het leven van een bejaarde man in een psychiatrische instelling.