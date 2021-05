Het leven van Cuby & the Blizzards-zanger Harry Muskee wordt verteld in theatervorm, meldt RTV Drenthe maandag. De openluchtvoorstelling Muskee - So Many Roads wordt in september zo'n vijftien keer opgevoerd bij de Havenkade in Assen.

De voorstelling is geschreven en wordt geregisseerd door Dick van den Heuvel, die eerder musicals over de zangers Robert Long en Ramses Shaffy en schrijfster Annie M.G. Schmidt heeft gemaakt. De première van Muskee - So Many Roads staat gepland voor vrijdag 3 september.

De rol van Muskee wordt vertolkt door Erwin Nyhoff. Het grote publiek kent hem vooral van zijn deelname aan The voice of Holland en zijn Bruce Springsteen-covers.

Muskee overleed in 2011 op zeventigjarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Met de in 1964 opgerichte Drentse bluesband Cuby & the Blizzards scoorde hij meerdere hits. De band boekte succes met de albums Desolation en Groeten uit Grollo.