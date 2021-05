Familie en vrienden van de in 2018 overleden Mac Miller roepen fans op een nog te verschijnen biografie over de rapper niet te kopen.

Paul Cantor, de auteur van het boek Most Dope: The Extraordinary Life of Mac Miller, was volgens de familie helemaal geen bekende van Malcolm James McCormick, zoals de rapper echt heette.

"Bovendien had de schrijver geen toegang tot degenen die het dichtst bij Malcolm stonden, zoals zijn vrienden, familie en medewerkers", zegt de familie in een verklaring.

De familie liet Cantor al in een vroeg stadium weten zich ongemakkelijk te voelen bij het uitgeven van de biografie, maar daar zou hij geen gehoor aan hebben gegeven. "Hij koos ervoor om verder te gaan, omdat hij vindt dat de nalatenschap van Malcolm niet in diskrediet wordt gebracht door een boek te schrijven zonder legitieme primaire bronnen."

Dat de ongeautoriseerde biografie ook nog eens uitkomt rond de geboortedag van de rapper, stuit de familie helemaal tegen de borst. Ze zien dat als een ultiem marketinginstrument. In oktober verschijnt een boek dat wel de steun van de familie heeft: The Book of Mac van Donna-Claire Chesman.

Mac Miller overleed in september 2018 op 26-jarige leeftijd aan een overdosis.