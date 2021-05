Kate Middleton heeft vrijdag op een ludieke manier de eerste exemplaren uitgedeeld van het vrijdag verschenen fotoboek dat ze samenstelde over de impact van de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk. De hertogin van Cambridge ging in Londen de straat op om een paar boeken te verstoppen.

De gelukkige vinders hebben straks een speciaal exemplaar van Hold Still: A Portrait of our Nation in 2020 in hun bezit. Het fotoboek is versierd met een gouden strik en binnenin treffen ze een brief van Middleton aan.

Niet alleen de vrouw van prins William zelf ging met een stapel boeken op pad. Ook juryleden, mensen van wie hun foto in het boek is opgenomen en zogenoemde book fairies - literatuurliefhebbers die wereldwijd boeken zoeken, lezen en weer verstoppen voor anderen - hebben boeken verstopt.

Het idee voor het fotoboek is vorig jaar ontstaan. Samen met de National Portrait Gallery nodigde Middleton mensen uit om portretten die ze in de eerste lockdown hadden gemaakt in te sturen.

In totaal kregen ze ruim 31.000 foto's binnen, waarvan er 100 het fotoboek hebben gehaald. Deze waren eerder ook in een online tentoonstelling te zien.

De opbrengst ervan wordt verdeeld over The National Portrait Gallery en verschillende Britse projecten die zich inzetten voor mentale gezondheid en kunst.