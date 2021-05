Leco van Zadelhoff werkt aan een boek waarin hij schrijft over vrijheid en het ontdekken van je creativiteit, schrijft hij vrijdag op Instagram. De visagist bracht eerder twee boeken over beauty uit, maar benadrukt dat dit niet het hoofdthema van zijn nieuwe boek is.

"Samen met uitgeverij Ambo Anthos ben ik een boek aan het schrijven", laat Van Zadelhoff weten. "Een boek over vrijheid. Het ontdekken, omarmen en stimuleren van creativiteit. Als mijn ouders mij niet de ruimte hadden gegeven, was ik nooit geworden wie ik nu ben."

Volgens Tanja Hendriks, directeur van de uitgeverij, deelt Van Zadelhoff in zijn boek "een visie die verder reikt dan de beautybranche". "Het is een prachtig pleidooi voor het ontwikkelen van een eigen identiteit en creativiteit."

Het is nog niet bekend wanneer het nog titelloze boek van de visagist verschijnt. Ruim tien jaar geleden bracht hij de beautyboeken Mooi en Mooier uit.