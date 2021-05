Naturalis in Leiden is verkozen tot Europees museum van het jaar 2021. De jury roemt het natuurmuseum, officieel Naturalis Biodiversity Center, als een zeer vindingrijk museum met prachtige tentoonstellingen.

"Wat geweldig dat ons museum via deze prijs internationaal erkend wordt", reageert algemeen directeur van Naturalis Biodiversity Center Edwin van Huis.

"Fascinatie voor de schoonheid en diversiteit van de natuur, dat is het fundament van Naturalis. Dankzij ons museum kunnen we onze liefde en passie voor de natuur delen met het publiek. Als mensen de natuur in hun hart sluiten, zullen ze er ook beter voor zorgen. En dat is nu harder nodig dan ooit."

Naturalis werd in augustus 2019 na een verbouwing van vier jaar heropend. In vier maanden tijd kwamen er 275.000 bezoekers. De directeur zegt dat hij niet kan wachten tot bezoekers weer welkom zijn. Het museum is nu gesloten vanwege de coronamaatregelen.

27 musea waren voor de prijs genomineerd, waaronder het LAM in Lisse en Museum De Lakenhal in Leiden. Het Leidse wetenschapsmuseum Rijksmuseum Boerhaave was in 2019 de winnaar van de Europese topprijs. Het Rijksmuseum in Amsterdam won in 2015.