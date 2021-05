Onder het Betty Asfalt Complex van Paul Haenen in Amsterdam is een 3 meter diepe waterkelder uit de achttiende eeuw ontdekt. De kelder werd per toeval door een medewerker gevonden, schrijft Het Parool.

"Je hart gaat hier toch wel sneller van kloppen," vertelt projectleider Kees Benschop van Stadsherstel tegen de krant. "Vooral omdat we het helemaal niet hadden verwacht. Het is een hele bijzondere vondst, qua afmeting (3 bij 3,6 meter, red.) en gaafheid."

Een medewerker zag een gat tijdens de werkzaamheden die aan het pand worden uitgevoerd. Nadat een paal van 2,5 meter lengte geen uitkomst bood over de diepte van de kelder, werd Stadsherstel gecontacteerd.

"Er zijn naast een basisvloer, ook nog een marmeren en een houten vloer overheen gebouwd. Er zijn geen sporen van later gebruik, dus de kelder is waarschijnlijk in de vergetelheid geraakt."

In de waterkelder werd vermoedelijk regenwater opgevangen, opgeslagen en weer omhoog gepompt voor gebruik. Dammie van Geest, de partner van acteur en theatermaker Haenen, wilde de kelder aanvankelijk als gebruiksruimte bij het theater betrekken. Omdat de wanden rondom de kelder te poreus zijn, is dat plan echter op dit moment niet uitvoerbaar.

Stadsherstel wil dat de ruime in de toekomst wel te zien blijft: "We willen dat de kelder helemaal bewaard blijft. We zorgen dat de opening een opstaande rand krijgt en we gaan kijken of we de kelder waterdicht kunnen krijgen, zodat er geen grondwater inkomt."

In het Betty Asfalt Complex worden niet alleen voorstellingen gemaakt, maar ook uitzendingen van Troost TV en de video's van Dominee Gremdaat opgenomen.