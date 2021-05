Jonathan Vroege gaat Aladdin spelen in de gelijknamige nieuwe Disney-musical die vanaf september in het Circustheater te zien is. Door de coronacrisis werd de voorstelling met een jaar uitgesteld, en ook fysiek had de pandemie gevolgen voor de acteur.

Vroege hoorde vlak voordat de eerste coronagolf uitbrak dat hij was gekozen om Aladdin te spelen. De musical zou aanvankelijk in de herfst van 2020 in première gaan en de acteur is toen hard gaan trainen om in vorm te komen.

"Maar toen de theaterwereld stillag en ik in november vader werd, kwamen de coronakilo's er weer aan. Toen ben ik weer keihard gaan trainen om die er weer af te krijgen. Aladdin is toch een straatschoffie, die heeft geen welvaartsrandje", lacht Vroege.

Aladdin stond al lange tijd op Vroeges lijst met droomrollen. "Toen de musical in 2014 op Broadway in première ging, zei ik al tegen mijn vriendin: als de musical in Nederland komt, ga ik keihard werken om die rol te krijgen. Dat is nu zeven jaar later het geval - en het is ook nog eens mijn eerste hoofdrol."

De acteur wil graag een oprechte Aladdin neerzetten. "Het is van elke acteur het ultieme doel om een rol zo oprecht mogelijk te spelen, maar ik wil dat ook als zijn karaktertrek laten zien. Daarnaast wil ik ook zijn ondeugende randjes naar voren brengen - hij is tenslotte een dief - maar wel eentje met een hart van goud."

Keoma Aidhen speelt prinses. Jasmine. Keoma Aidhen speelt prinses. Jasmine. Foto: Keoma Aidhen

'Jasmine is geen typische Disney-prinses'

Vroege staat in het theater tegenover Keoma Aidhen, die Jasmine speelt en deze rol als understudy al in de Duitse versie van de musical vertolkte. Ze denkt nu een iets meer volwassen Jasmine te laten zien. "Als persoon ben ik toch wat veranderd. Ik ben ouder en heb meer ervaring, dat neem je toch bewust en onbewust mee bij het spelen van de rol", vertelt de musicalactrice.

"Ik denk wel dat ik het pittige van Jasmine meer naar voren wil brengen in de Nederlandse show. Ze is een jonge vrouw die het leven aan het ontdekken is. Maar ze zit gevangen in een gouden kooi en is nieuwsgierig naar wat er gebeurt buiten de paleismuren. Ze vraagt zich af waarom een vrouw niet een land mag regeren en weet wat ze wil, ze is niet bang haar mening te uiten."

Geen typische Disney-prinses, stelt Aidhen, en daarom vindt ze haar zo leuk. "Ik herken mezelf wel in haar. Ik laat ook wel van me horen."

Naast Vroege en Aidhen is ook Stanley Burleson te zien in Aladdin: hij speelt de rol van de Geest. De musical gaat op 26 september in première in het Circustheater in Scheveningen.