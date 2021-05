Stef Bos gaat de liedteksten schrijven voor Checkpoint Charlie, een nieuwe musical over het leven van inwoners van Berlijn voordat de Berlijnse Muur viel. Het is de eerste keer dat de Papa-zanger liedjes voor een musicalproductie schrijft.

"De tijd van de DDR was diffuus, dat doet iets met mensen. Het is ergens vergelijkbaar met de onduidelijke tijd waar we nu in leven", vertelt Bos. "Destijds was er een fysieke muur die de mensen verdeelde, nu één die we niet kunnen zien."

In het door Goedemorgen Theaterproducties gemaakte Checkpoint Charlie worden verschillende inwoners van de Duitse hoofdstad gevolgd, die opgesloten zitten in 'hun' deel van de stad, onder wie een zangeres en een grenswachter.

Naar verwachting gaat de musical in januari 2023 in première. Daarna zal de voorstelling rondreizen langs verschillende theaters.

Het wachthuisje Checkpoint Charlie deed tijdens de Koude Oorlog dienst als controlepost tussen West- en Oost-Berlijn. Het was tussen 1961 en 1989 een grensovergang waar diplomaten en buitenlanders de Berlijnse Muur konden passeren.

Na de bouw van de muur in 1961 hoorde het ene deel van de straat bij het oosten en de andere kant bij het westen. In 1989 viel de Berlijnse Muur en konden mensen weer vrij de stad in en uit.