Lucinda Riley, auteur van de bestsellerreeks De Zeven Zussen, vermijdt het lezen van recensies en andere commentaren die over haar werk worden geschreven.

"Ik probeer me ervoor af te sluiten", vertelt de Ierse auteur in gesprek met Het Parool.

"Ik lees geen commentaar, geen recensies, niks. Ik ben ervan overtuigd dat ik daardoor ook veel goede dingen mis, maar ik wil me er echt niet door van de wijs laten brengen."

Riley (op de foto in het midden), die deze week het zevende en laatste deel in de reeks uitbrengt, denkt dat kritiek voort kan komen uit afgunst. "Omdat ik zo veel verkoop", vertelt de schrijfster, die in Nederland in 2020 227.000 exemplaren wist te verkopen van haar boek Zon.

"Dat is waanzin, want ik werk al 25 jaar hard om dit te bereiken, het is niet zo dat ik in één klap een superster werd. Wat soms wel steekt, is dat mensen helemaal niet willen zien hoeveel onderzoek er in mijn boeken zit. Hoeveel geschiedenis ik zo met mensen deel. En natuurlijk doe ik dat op mijn manier."

Riley stond in 2020 met veertien titels in de lijst met bestverkochte boeken in Nederland. Zes hiervan stonden in de top tien.