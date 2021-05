Ruben Nicolai, die volgend jaar met collega's Tijl Beckand, Jeroen van Koningsbrugge, Ruben van der Meer en Patrick Lodiers in het theater terugkeert met De Lama's, denkt niet dat de groep nog uit elkaar gaat. Het vijftal heeft ontzettend veel plezier bij het maken van de improvisatieshow.

In 2004 debuteerden ze met de televisieshow De Lama's. "Dit was voor ons alle vijf dus het eerste grote tv-werk", vertelt Nicolai in Veronica Magazine. "Een programma waar je niks voor hoefde voor te bereiden, dat goed aansloeg en dat geweldig was om te maken: elke dag feest. Dus dit is nou televisiemaken, dacht ik."

Maar dat zo'n fijne werkomgeving geen gegeven is, merkte Nicolai toen hij ging meewerken aan andere programma's. "Toen snapten we pas hoe bijzonder het was... dat smeedt een band. We hebben gewoon zo ontzettend veel plezier - niet alleen voor en na het werk, maar ook op het podium."

Hij denkt daarom ook dat de groep voor altijd bij elkaar zal komen. "We zijn ooit gestopt maar zelfs toen hielden we in ons achterhoofd dat we ooit weer bij elkaar zouden komen. Zelfs als we zeventig zijn. Hop, met rollators het podium op."

De vier komieken en presentator Lodiers zullen vanaf februari 2022 onder de naam TAFKAL (the artists formerly known as Lama's) in de theaters spelen. Het is dan zo'n vier jaar geleden dat ze een show speelden en bovendien gaan ze nu een langere tour doen.

De Lama's maakten van 2004 tot en met 2008 een succesvol improvisatieprogramma. De show van BNNVARA won zelfs de Gouden Televizier-Ring. In 2017 maakten de mannen hun comeback in de Ziggo Dome.