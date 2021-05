De toespraak die André van Duin dinsdag na de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam hield, krijgt veel lof op sociale media.

Velen zijn geëmotioneerd door de woorden van de presentator en de handkus die hij na afloop hoogstwaarschijnlijk naar zijn vorig jaar overleden echtgenoot Martin Elferink blies.

Dat merkte Van Duin ook. "M'n telefoontje is ontploft. Ik heb hem maar even uitgezet, want het gaat maar door", aldus de presentator in de talkshow Beau. "Zelfs trending op Twitter. Ik sta perplex, geweldig."

In rap tempo stroomden op het sociale medium vele honderden reacties van bekende en onbekende Nederlanders binnen. "Tranen bij André van Duin", twittert NPO Radio 2-dj Jeroen Kijk in de Vegte.

'Vrijheid die we niet voor lief moeten nemen'

Politicus Rob Jetten toonde zich geraakt door Van Duin. "Mooie en ontroerende woorden van André van Duin tijdens de Nationale Herdenking. Het Homomonument tekent de vrijheid die we in Nederland hebben. Vrijheid die we niet voor lief moeten nemen. Vrijheid die we moeten doorgeven aan de toekomstige generatie."

Ook cabaretière Claudia de Breij raakte geëmotioneerd: "André van Duin kan je dus óók nog laten huilen."

"Een traantje gelaten. Indrukwekkend en mooi! Wat een geweldige man is André van Duin!", zegt presentator Jan de Hoop.

Van Duin sprak onder meer over zijn vader, het Homomonument en het belang van vrijheid. "Je kunt hier over het algemeen doen en laten wat je wil en zeggen wat je wil. Je bent hier vrij. Vrij met de oorlog als het negatief van de kleurenfoto van de vrede", stelde hij.