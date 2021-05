Meghan Markle, de hertogin van Sussex, brengt volgende maand haar eerste kinderboek uit. The Bench (Het Bankje) ligt op 8 juni in de winkel, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Het boek gaat over de speciale band tussen een vader en zoon, gezien door de ogen van een moeder. Het verhaal is geïnspireerd op haar eigen gezin en is geïllustreerd door Christian Robinson.

"The Bench begon als een gedicht dat ik schreef voor mijn man op Vaderdag, een maand nadat Archie was geboren", zegt Markle over het boek. Ze werkte nauw samen met Robinson, die volgens de hertogin prachtige illustraties voor het verhaal maakte.

De vrouw van prins Harry heeft ook het audioboek van The Bench ingesproken. Of en wanneer het boek in een Nederlandse vertaling verschijnt, is niet bekend.

Markle is niet de eerste binnen de Britse koninklijke familie die een kinderboek heeft geschreven. Sarah Ferguson, de ex-vrouw van prins Andrew, bracht er door de jaren heen verschillende uit.