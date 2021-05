Een nieuw gedenkteken bij de ingang van het Amsterdamse Vondelpark is geïnspireerd door de toespraak die koning Willem-Alexander vorig jaar hield op de Dam. Dinsdag wordt er een krans gelegd en is er een herdenking bij het kunstwerk.

Het kunstwerk is gemaakt door Niels van Deuren en staat aan de Van Eeghenlaan. Van Deuren zegt dat hij geïnspireerd raakte door wat de koning zei over Sobibor.

De koning zei in zijn toespraak: "Sobibor begon in het Vondelpark. Met een bordje: Voor Joden verboden." Het kunstwerk is een spiegel met de tekst "Sobibor - Wat doe jij" erop. Dat verwijst naar een gedicht van verzetsman Gerrit van der Veen die tijdens de oorlog werd gefusilleerd.

Van Deuren zegt dat het kunstwerk verwijst naar hoe mensen in de Tweede Wereldoorlog wegkeken tijdens de Jodenvervolging door de nazi's en hoe mensen nu vaak weer wegkijken bij racisme of onrecht.

"En wat jij nu doet, als je ergens racisme, discriminatie of intolerantie bespeurt. Kun je jezelf recht in de ogen kijken?"