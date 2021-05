Billie Eilish wordt met haar negentien jaar de jongste presentator ooit van het MET Gala. De zangeres zal het jaarlijkse benefietgala voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York met onder anderen dichteres Amanda Gorman en tennisster Naomi Osaka presenteren, meldt Page Six maandag.

Vanwege de coronacrisis verplaatsten de organisatoren het MET Gala van mei naar 13 september. Het evenement zal dan kleiner van opzet zijn dan eerdere edities. De editie daarna zal plaatsvinden op 2 mei 2022.

Rond de twee data beginnen twee mode-exposities die vanaf dan een tijd lang in het museum te zien zullen zijn. De eerste expositie, America: A Lexicon of Fashion, begint op 18 september en staat in het teken van de 75e verjaardag van het kostuuminstituut van het museum.

De tweede tentoonstelling heet America: An Anthology en is vanaf 5 mei 2022 te zien. Hierbij staat de Amerikaanse mode in samenwerking met filmregisseurs centraal. Beide expo's zijn tot en met 5 september 2022 geopend.

Andere presentatoren van het MET Gala in september zijn modeontwerper en filmmaker Tom Ford en Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour.