Ans Markus is in augustus 2020 gediagnosticeerd met eierstokkanker, vertelt de 74-jarige kunstenares vrijdag in gesprek met De Telegraaf. Ze heeft haar chemotherapie inmiddels achter de rug en voelt zich naar omstandigheden goed.

"In de laatste week van maart was de laatste chemo, ik krijg alweer wat haar en ik voel me gelukkig erg goed", vertelt Markus.

De kunstenares had al enige tijd last van buikklachten en maakte een afspraak met de huisarts. Die ontdekte niets verontrustends, maar voor haar eigen geruststelling wilde Markus toch een echo laten maken. Daaruit bleek dat ze een tumor had.

"Waarmee ik maar wil zeggen: luister alsjeblieft altijd naar je lichaam. Had ik dat niet gedaan, dan was het nu misschien een ander verhaal geweest. Want ik voelde aan mijn water dat er meer aan de hand was."

Markus is momenteel aan het herstellen. Ze heeft de afgelopen maanden niet geschilderd, maar voelt nu weer wat meer inspiratie opkomen. "Mijn schilderijen zullen, zoals heel vaak, weer over mensen gaan. Maar ook over kwetsbaarheid. Ik weet inmiddels als geen ander: we zijn allemaal kwetsbaar."

Markus begon eind jaren zeventig met het exposeren van haar werk. In de jaren negentig begon ze met het portretteren van bekende Nederlanders, onder wie de toenmalige koningin Beatrix en actrice Anne Wil Blankers. Ook was de kunstenares regelmatig te gast in televisieprogramma's en op societyfeesten, wat haar de bijnaam 'societyschilder' opleverde.