Kamala Harris zal als eerste Amerikaanse vicepresident ooit een wassen beeld krijgen in Madame Tussauds, maakte het museum donderdag bekend.

Het beeld van de eerste vrouwelijke vicepresident van de VS zal in de vestiging van New York komen te staan, naast een wassen versie van president Joe Biden. Ze worden vereeuwigd in de outfits die ze in januari droegen tijdens hun inauguratie.

Beeldenmaakster Vicky Grant vindt het een "enorme eer" dat zij verantwoordelijk is voor het beeld van Harris. "Ik denk dat het meest belangrijke kenmerk dat moet lukken niet alleen haar lieve en hartelijke glimlach is, maar ook haar ogen", zei Grant in een video op Twitter. "Ze glimlacht met haar ogen."

De beelden krijgen als ze klaar zijn later dit jaar een plekje in het museum naast oud-presidenten als Donald Trump en Barack Obama.